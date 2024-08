Le cycliste israélien Mikhail Iakovlev a battu aujourd’hui (mercredi) le record olympique de cyclisme sur piste aux JO de Paris.

Sa performance n’aura, hélas, tenu que quelques minutes au bout desquelles, le cycliste australien Matthew Richardson a pulvérisé le record du monde. Là aussi, le bonheur aura été de courte durée puisque quelques minutes plus tard, le cycliste hollandais Harrie Lavreysen a battu ce record.

Il y a encore deux ans, Mikhail Iakovlev courait sous les couleurs de la Russie. Suite à l’invasion de l’Ukraine, il a fait son alya et au bout d’une période de réserve d’un an et demi a endossé le maillot israélien.

