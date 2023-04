En mars 2023, l’aéroport Ben Gourion a enregistré un nombre record de voyageurs. En tout, 1983428 voyageurs seront passés par l’aéroport et auront pris l’un des 13490 vols internationaux ou internes.

Cela représente une augmentation de 57% par rapport à mars 2022.

La compagnie qui transporte le plus de voyageurs est El Al (22.9% du total des voyageurs), soit 50% de plus qu’en mars 2022. Derrière elle, arrive la compagnie hongroise Wiz Air avec 11.5% des voyageurs suivi de Ryan Air (7.05% des voyageurs) puis Turkish Airlines et Easy Jet.

La destination la plus populaire depuis Ben Gourion est Dubaï.