Le ministère israélien de la Défense a tenu hier (mercredi) sa 15e conférence annuelle de l’Agence de contrôle des exportations de défense (DECA), réunissant des centaines d’exportateurs de défense de premier plan.

La conférence, un événement phare de l’industrie de la défense israélienne, s’est concentrée sur les exportations de défense responsables et sûres tout en informant les représentants des entreprises de l’évolution des exigences réglementaires et des politiques de contrôle des exportations.

Racheli Chen, responsable de la DECA, a présenté les données opérationnelles de l’agence depuis octobre 2023, révélant que la DECA a délivré 13 497 licences de commercialisation et 5 677 nouvelles licences d’exportation. Actuellement, 2 192 exportateurs de défense sont enregistrés auprès du ministère de la Défense.

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré : ”Si quelqu’un avait besoin d’une preuve définitive de l’importance d’une industrie de défense robuste et de sa contribution cruciale à la sécurité d’Israël dans les airs, sur mer et sur terre, la guerre actuelle l’a apportée avec force. Chaque interception réussie du Dôme de Fer, chaque menace neutralisée par la Fronde de David et chaque vie sauvée par le système de protection active Trophy sur le champ de bataille démontrent la puissance de nos industries de défense. Ceux qui comprennent l’importance de ces industries et leur énorme contribution à la réalisation de nos objectifs de guerre reconnaissent également une vérité fondamentale : pour garantir que nos industries de défense puissent continuer à répondre aux besoins opérationnels de Tsahal – en temps de guerre et en général – il est crucial de renforcer les exportations de défense, qui sont vitales pour la production, la recherche et le développement, et les processus de renforcement des forces”.