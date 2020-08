Plus de 30 départs d’incendies ont été provoqués par des ballons piégés lancés depuis la bande de Gaza, la plupart dans la région Eshkol. Il s’agit du plus grand nombre de ballons piégés lancés en une journée depuis deux ans. En certains endroits, les dégâts sont nombreux et en certains endroits les flammes ont détruit des produits agricoles. Des explosions ont également été entendues dues aux charges que portaient les grappes de ballons.

Le Forum des présidents de conseils régionaux de la bordure de la bande de Gaza a lancé un appel au gouvernement pour réagir de manière beaucoup plus ferme : « La réaction pour un ballon piégé doit être la même que pour une roquette ou pour n’importe quelle escalade sécuritaire. Nous exigeons du gouvernement qu’il mette de côté toutes ses divergences et apporte une réponse définitive pour les dizaines de milliers d’habitants de la bordure de la bande de Gaza et de Sederot ».

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90