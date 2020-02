L’Expérience israélienne a lancé, depuis quelques jours, une nouvelle campagne ! Son objectif est simple : atteindre les Juifs de France non-affiliés à une communauté afin de les reconnecter à leur identité juive par le biais d’un voyage en Israël.

Pour y parvenir, l’Expérience Israélienne joue une carte originale : celle des Olim de France. La campagne reconnec-sion.org se tourne vers les nouveaux immigrants francophones et leur donne une part active dans cette belle mission.

Pour en parler nous avons rencontré Lisa Sion en charge de la campagne et David Chaouat, guide touristique, qui encadre depuis des années les groupes en provenance de France.

On a posé une question simple à Lisa : pourquoi avoir lancé cette campagne ?

Lisa Sion- Cette campagne est partie d’un simple constat : avec les années, il est de plus en plus difficile d’atteindre les Juifs qui ne font pas partie d’un cercle communautaire – écoles juives, mouvements de jeunesse, synagogues etc. -Beaucoup pensent que les Juifs, et plus particulièrement en France, deviennent de plus en plus « religieux » ou au moins traditionnalistes. Le revers de ce rapprochement est l’éloignement de beaucoup d’autres Juifs qui se sentent encore moins appartenir à ce cercle. N’étant pas pratiquants, ils ne répondent pas aux standards de la communauté et n’y trouvent pas leur place.

Israël, cette terre, ce pays, fait partie de leur identité, de notre identité. Nous voulons dire à toutes ces personnes que, par le biais de ce pays, ils peuvent renouer avec leur identité juive et lui donner un sens qui leur est propre. Il ne s’agit pas de religion ou de pratique religieuse mais de connaitre la réalité, parfois bouleversante de ce pays d’à peine 70 ans qui réunit des personnes différentes mais qui forment un seul peuple. Cette rencontre, avec cette terre, peut provoquer quelque chose de fort, un sentiment d’appartenance à un collectif qui va révéler ou renforcer qui ils sont. C’est une réalité que nous, Israéliens, vivons au quotidien. C’est pour cela que, pour la première fois, nous nous tournons vers les olim de France. Nous avons tous encore des amis ou proches en France qui n’ont toujours pas trouvé le sens de leur identité juive et nous avons besoin de chacun pour les contacter.

La démarche est simple, il suffit de rentrer sur le site www.reconnec-sion.org ! La plateforme vous demandera, tout d’abord, de laisser vos coordonnées car les nouvelles lois européennes de protection des données personnelles exigent que l’on ait la source du contact. Vous laisserez ensuite les nom, prénom et téléphone de la personne à contacter en France. Peu importe son âge et son profil, nous la contacterons et lui proposerons simplement un voyage adapté qui lui permettra d’explorer son identité.

David, en tant que guide touristique nous a donné plus de détails sur l’impact d’un voyage en Israël sur des personnes venant pour la première fois.

David Chaouat- La chose qui marque le plus ces personnes, dans ces voyages, ce sont les rencontres : ils se retrouvent, souvent pour la première fois, entourés d’autres Juifs. Cela peut paraître incroyable mais il y a encore énormément de jeunes et de moins jeunes qui ne fréquentent pas d’autres Juifs. Ensuite, leur plus grande découverte c’est de se rendre compte qu’ils font partie d’un peuple et de ce fait d’une histoire. Pour eux, le mot juif, qui signifiait religion – soit quelque chose d’ancestral, une consonance dans un nom de famille, prend en Israël une autre dimension.

Quelle est votre plus belle anecdote en tant que guide ? J’ai eu un participant qui a appris, à l’âge de 17 ans, qu’il était juif. Il participait alors à un voyage en Israël. Lors de notre visite à Yad Vashem, à la fin du musée, nous nous sommes arrêtés sur l’image des enfants qui chantaient la Hatikva. Là, il a appris que seulement 2 ou 3 enfants avaient survécu parmi ces enfants… mais surtout il a reconnu cette photo que son grand-père lui avait déjà montrée sans lui donner plus d’explications. Ce grand-père qui lui a révélé qu’il était juif quelques mois auparavant. Il a alors compris qu’il avait un rôle dans ce monde, celui de perpétuer la chaine du peuple juif.