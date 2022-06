On se souvient tous de Netta Eiger, ce jeune lycéen en classe de 1e du kibboutz Tirat Zvi, près de Beth Shean, qui avait renoncé à un grand prix international pour respecter le Shabbat.

Pour mémoire, Netta avait participé aux olympiades de chimie à l’étranger. Il avait réussi brillamment les premières épreuves, mais la dernière se déroulant le Shabbat, il avait renoncé à y participer. Avant de partir, Netta avait demandé l’autorisation de passer cette épreuve un autre jour, et elle lui avait été donnée. Seulement, une fois sur place, il s’est vu refuser cette possibilité.

Netta a préféré respecter le Shabbat et a ainsi reçu un zéro à la troisième épreuve, ce qui lui a coûté la première place de la compétition.

Au sein de son établissement, il avait été largement soutenu et il a été accueilli avec les honneurs du champion.

Aujourd’hui, c’est la Knesset qui lui rend hommage pour avoir tenu bon sur ses convictions malgré la perte que cela lui a occasionnée. Il a reçu un prix des mains du président de la sous-commission de l’éducation publique religieuse, le député Moshé Turpaz (Yesh Atid).

Netta a été réçu à la Knesset et chaleureusement félicité par le député »pour avoir tenu à respecter les valeurs de la tradition juive ».

Le père de Netta, Moran Eiger a profité de cette cérémonie pour attirer l’attention des députés sur le manque de jeunes de la périphérie et du monde religieux dans les grandes compétitions sportives et scientifiques. »Nous passons à côté de grands talents ».