Des chercheurs de l’Université de Tel-Aviv ont réussi une véritable percée dans la domaine de la lutte contre les tumeurs au cerveau qui sont parmi les plus graves types de cancers. Ils ont réussi en laboratoire à recréer et imprimer au laser, en trois dimensions et avec des tissus humains, une tumeur maligne (glioblastome), la plus violente qui existe. Grâce à cette découverte, il sera plus facile à l’avenir d’identifier le traitement adéquat pour les personne atteintes de cette pathologie ainsi que de développer de nouveaux médicaments beaucoup plus rapidement qu’à l’heure actuelle.

Prof. Ronit Satchi-Fainaro, qui a dirigé ces recherches indique que le glioblastome est présent chez près de la moitié des personnes souffrant d’une tumeur au cerveau et 250.000 personnes décèdent par an de cette maladie. Grâce à ces modèles en trois-dimensions il sera possible de trouver le remède approprié et efficace en deux semaines, car en ce domaine le temps est un facteur critique, souligne-t-elle.

Photo Geralt / Pixabay