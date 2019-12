Êtes-vous au courant de la plus grande préoccupation des Français en cette période agitée ? D’après un sondage Ipsos, ce n’est ni la politique, ni l’instabilité sociale ou le pouvoir d’achat qui les tourmentent. Leur grand souci : l’impact du réchauffement climatique sur la planète ! Comment disait Astérix, en parlant des Romains ?

A Londres aussi ça chauffe. Différemment ! Un attentat meurtrier au couteau vient de bouleverser les derniers sondages qui donnaient ‘’Johnson le rebelle’’, vainqueur ! Le terroriste de Daesh venait d’être libéré après seulement 8 ans de prison, dans l’espoir qu’il serait revenu à la raison. Il était présent à un congrès sur la justice et la réinsertion. On aura essayé ! Comme si un terroriste prenait sa retraite ! Le Royaume-Uni risque de se retrouver à nouveau ingouvernable. On n’est pas les seuls, c’est rassurant !

Quant aux États-Unis, ils ont été secoués, comme chaque année, par le Black Friday ! Les bagarres n’en finissent pas à l’occasion de cette course aux remises qui rendent fou, surtout violent, et qui fait presque oublier que l’on veut mettre à la porte, Mr President ! Celui-ci voit noir en ce moment, pas que le vendredi. Il cherche désespérément à se sortir du piège de la justice, de la presse, et des Démocrates qui ont décidé d’en finir avec lui ! Il n’est pas le seul dans cette situation !

Bibi est finalement le mieux placé pour comprendre Trump et Johnson ! Il pointe d’un doigt accusateur l’Europe engluée dans sa couche d’ozone et son aveuglement de toujours face à l’Iran !

Netanyahou voudrait régler deux-trois affaires et se retirer après quelques mois d’union nationale difficile à construire ! Lui seul peut le faire, et vite ! Il a l’intention de traiter les dossiers sensibles : l’Iran, la souveraineté sur la vallée du Jourdain et un feu vert sur la construction à tout va sur Jérusalem et la Judée-Samarie, à l’instar de Bennett. Le nouveau Ministre de la défense court un vrai marathon depuis quelques semaines. Il a déjà mené une guerre sur Gaza, frappé l’Iran en Syrie et autorisé la construction à H’evron !

Finalement ce climat politique apparemment déstabilisant, entraîne un constat évident : les politiciens engagés dans une course contre la montre agissent bien mieux ! Leur efficacité est bien visible à l’œil nu : la preuve !

On a tous envie d’une chose, pour nous comme pour notre pays, une chose essentielle : avancer ! La même envie que Yaakov Avinou : entamer notre projet de vie, renforcer notre peuple et surtout, ramener toute la famille à la maison, Leshalom !

Avraham Azoulay

Photo by Flash90