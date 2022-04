L’agence de presse iranienne Nournews a révélé qu’un round de négociations s’était déroulé la semaine dernière entre l’Iran et l’Arabie Saoudite, à Bagdad, en Irak.

Il s’agit du cinquième de ce genre depuis le rapprochement qui semble s’opérer entre les deux pays ces derniers mois.

Les relations diplomatiques entre les deux pays suivent le schéma des montagnes russes. Ils se disputent l’hégémonie sur le monde musulman, l’Iran se présentant comme le défenseur des Chiites et l’Arabie Saoudite des Sunnites.

La dernière rupture diplomatique entre les deux pays date de 2016. Elle a fait suite à l’exécution de Nimr Al-Nimr par les Saoudiens. Soutenu et encouragé par l’Iran, ce diplomatique chiite avait été un des leaders du printemps arabe en Arabie Saoudite et prônait une révolution chiite. Il avait été condamné à mort par le régime saoudien et executé avec 46 autres personnes accusées de terrorisme. A la suite de l’application de la sentence et des condamnations violentes de la part de l’Iran, la foule avait envahi l’ambassade saoudienne à Téhéran et l’avait incendiée.

L’Arabie Saoudite avait réagi en rompant ses relations diplomatiques avec l’Iran et la rue dans laquelle se trouvait l’ambassade saoudienne à Téhéran a été rébaptisée rue Nimr Al-Nimr.

Depuis, avec la course à l’armement nucléaire du côté iranien, les Saoudiens s’étaient éloignés de leurs voisins et rapproché d’Israël et d’un axe anti-iranien.

Ces derniers mois, donc, on note un réchauffement des relations liés notamment au désengagement américain.

Ainsi, depuis le mois de septembre 2021, l’Arabie Saoudite et l’Iran se trouvent en pourparlers autour de différents sujets dont la guerre au Yémen, la réouverture de l’ambassade saoudienne à Téhéran et la cessation d’activités terroristes.

Des sources proches du pouvoir des deux pays ont fait état de discussions constructives et positives lors du dernier round de négociations à Bagdad, il y a quelques jours. Il se pourrait même que l’on assiste d’ici peu à une rencontre officielle entre les ministres des Affaires étrangères saoudien et iranien.

Parallèlement, l’Arabie Saoudite continue de soutenir les efforts internationaux et surtout israéliens pour empêcher l’Iran de se doter de l’arme nucléaire. Les Saoudiens craignent que l’Iran ne parviennent à réaliser son objectif. Dans ce cas, ils se verraient contraints de se protéger par l’intermédiaire des Américains, en qui ils n’ont plus vraiment confiance ces derniers temps ou des Pakistanais. Autre scénario possible: l’Arabie Saoudite se lancerait elle-même dans la fabrication de l’arme atomique, lançant ainsi une course à l’armement nucléaire au Moyen-Orient.

Les observateurs sont partagés quant aux conséquences des négociations entre l’Iran et l’Arabie Saoudite ces derniers mois. Certains notent que le réchauffement amorcé des relations entre l’Arabie Saoudite et l’Iran pourrait nuire à l’axe qu’Israël et les Etats-Unis de Trump avaient construit contre l’hégémonie iranienne au Moyen-Orient.

Pour d’autres, les tensions entre les deux pays musulmans rivaux, sont trop importantes pour être balayées. La bataille sunnite contre chiite est trop intense pour se régler aussi facilement et une réelle entente entre l’Iran et l’Arabie Saoudite ne serait pas à l’ordre du jour.