Plus de dix ans après avoir été exclue de la Ligue Arabe, en raison de la guerre civile, la Syrie revient doucement sur la scène arabe.

Hier (mercredi), la Syrie et l’Arabie Saoudite ont annoncé un réchauffement de leurs relations diplomatiques. Elles ont convenu d’une reprise de leurs services consulaires et des vols commerciaux ainsi que d’une coopération dans la lutte contre le trafic de drogue. Rappelons qu’après le début de la guerre civile en 2011, l’Arabie Saoudite avait choisi de soutenir les rebelles contre le régime d’Assad.

Le ministre syrien des Affaires étrangères a atterri hier à Djeddah. C’est la première fois depuis plus de dix ans qu’un officiel syrien est reçu par l’Arabie Saoudite. Ryad prévoit d’inviter Bachar El Assad au sommet arabe qui doit se tenir sur son territoire le 19 mai prochain dans le but de réintégrer la Syrie dans la Ligue arabe. Néanmoins, le soutien de tous les pays composant la Ligue arabe face à cette démarche n’est pas encore officiellement acquis.

Cette visite intervient quelques semaines après que le même ministre a été reçu par des officiels égyptiens et jordaniens et confirme donc la fin de l’isolement diplomatique dans le monde arabe de la Syrie d’Assad, soutenue pendant toutes ces années par la Russie et l’Iran.

De même, hier la Tunisie et la Syrie ont annoncé la réouverture de leurs ambassades respectives.

Un autre rapprochement inter-arabe est en train de se produire. Il s’agit de celui entre le Qatar et le Bahreïn qui ont annoncé la renouvellement de leurs relations diplomatiques.

Cette entente s’inscrit dans la suite des accords de normalisation obtenus par Donald Trump, quelques semaines avant son départ de la Maison Blanche, entre les pays du Golfe.