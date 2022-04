Ingrédients:

. 250gr de fécule de pomme de terre

. 250 gr de farine de matza

. 3 œufs

. 200 gr de sucre en poudre

. 1 verre d’huile

. 1 paquet de sucre vanillé

.1 paquet de levure chimique cacher lepessah

Préparation:

1er ETAPE:

Mélanger tous les ingrédients et pétrir un court instant.

2eme ETAPE

Huilez les mains et former les cakes et doigts.

3eme ETAPE:

Enfourner à 180 ° pendant environ 10 min.

4eme ETAPE:

Surveiller et retirer du four dès coloration.

Pessah cacher vesameah!!!