L’insolence du président turc n’a plus de limites. Cette fois-ci, il n’y a même plus l’excuse généralement avancée de campagne électorale en Turquie pour expliquer les éructations haineuses du dictateur néo-ottoman à l’encontre d’Israël et de son Premier ministre.

Alors, qu’est ce qui a « chatouillé » Recep Tayyip Erdogan ? C’est la réponse de Binyamin Netanyahou à Rotem Selah dans laquelle il a rappelé que « l’Etat d’Israël est la patrie du peuple juif »! Sur son compte Twitter, Ibrahim Kalin, le porte-parole d’Erdogan a accusé le Premier ministre israélien de « racisme » et a appelé la communauté internationale à intervenir contre Israël et contre les propos de son chef de gouvernement !

Avec la même mauvaise foi que celle des députés arabes à la Knesset, le président turc a fait écrire : “Netanyahou prétend qu’Israël n’est pas l’Etat de tous ses citoyens mais la patrie du peuple juif uniquement. Je dénonce avec la plus grande fermeté cette discrimination et ce racisme grossiers. Il y a 1,6 millions d’Arabes musulmans qui vivent en Israël. Est-ce que les gouvernements occidentaux vont enfin intervenir ou vont ils continuer à se taire à cause des pressions ? ».

Les médias turcs ont largement rapporté la polémique qui s’est installée autour de la question des Arabes israéliens, il sont encensé Rotem Selah et bien entendu, ils ont coupé la partie de l’intervention de Binyamin Netanyahou où il rappelle qu’il n’y a aucun problème avec les citoyens non-juifs en Israël sur le plan des droits individuels.

Au lieu de distribuer des leçons de défense des droits de l’homme à la seule démocratie du Moyen-Orient, le boucher des Kurdes ferait mieux de compter combien d’opposants politiques israéliens sont détenus en Israël – aucun – alors que les prisons turques en sont remplies.

Photo Illustration