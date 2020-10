La tension est encore montée d’un cran entre la France et la Turquie après les insultes proférées par le dictateur turc Recep Erdogan à l’encontre du président français Emmanuel Macron. Cette fois-ci, ce n’est pas à propos de l’agressivité turque en Méditerranée orientale, en Libye ou au Haut Karabakh mais suite à l’ignoble assassinat de Samuel Paty.

Erdogan ne s’est pas contenté de ne pas dénoncer l’ignoble assassinat de Samuel Paty ou d’appeler au boycott de produits français mais il s’est directement attaqué au président français lors d’un discours à la télévision à cause selon lui de la manière dont il traite les musulmans de France et suite à son discours (courageux) sur le « séparatisme islamiste » : « Tout ce qu’on peut dire d’un chef d’Etat qui traite des millions de membres de communautés religieuses différentes de cette manière, c’est : ‘Allez d’abord faire des examens de santé mentale' », a déclaré celui qui rêve de reconstituer l’empire ottoman.

A Paris, on n’a pas trop apprécié cette nouvelle marque d’insolence d’Erdogan : « Les propos du président turc sont inacceptables. L’outrance et la grossièreté ne sont pas une méthode. (…) Nous exigeons d’Erdogan qu’il change le cours de sa politique car elle est dangereuse à tous points de vue. Nous n’entrons pas dans des polémiques inutiles et n’acceptons pas les insultes », indique l’Elysée qui a rappelé à Paris son ambassadeur à Ankara.

Quelle étrange situation où le dictateur turc peux ainsi avancer ses pions partout où il le désire et insulter qui il veut sans rencontrer de réelle réaction musclée pour le remettre à la place qu’il mérite.

Et si quelqu’un avait besoin de vérifier sa santé mentale…

Photo Pixabay