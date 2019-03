Le dictateur turc poursuit ses déclarations empreintes d’arrogance. Recep Erdogan a demandé au Premier ministre israélien de “tirer l’oreille à son fils et le punir pour ce qu’il a écrit sur son compte Twitter”.

Répondant au président turc pour ses récentes agressions verbales contre Israël et particulièrement contre son père, Yaïr Netanyahou a fait une petite leçon d’Histoire au néo-sultan ottoman: “Je voudrais rappeler qu’Istanbul s’appelle en réalité Constantinople, qui fut la capitale de l’Empire byzantin et le centre de la Chrétienté orthodoxe plus de mille ans avant l’occupation turque”. Une belle leçon pour celui qui appelle le Mont du Temple Haram El-Sharif et ne cesse d’accuser Israël d’être une “puissance occupante”.

Avec son insolence caractactéristique, Recep Erdogan a rajouté que Binyamin Netanyahou ne le fait pas “il a d’autres moyens d’éduquer les Israéliens”…!

Photo Flash 90