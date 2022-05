Ces jours-ci au tribunal à Jérusalem se déroule le contre-interrogatoire de Shlomo Filber, témoin présenté par le Parquet dans le dossier 4000 contre Binyamin Netanyahou.

Force est de constater que depuis qu’il est à la barre, Shlomo Filber place l’Accusation dans l’embarras par un témoignage que ne colle pas toujours aux déclarations faites pendant l’enquête.

Par ailleurs, les avocats de Netanyahou ont apporté depuis le début de leur contre-interrogatoire, plusieurs éléments qui mettent en doute la version du Parquet contre leur client.

Ainsi, par exemple, le dossier de l’Accusation était fondé sur une réunion qui se serait tenue entre Filber et Netanyahou lors de laquelle, ce dernier lui aurait ordonné de favoriser Bezeq. Dans l’acte d’accusation, cette réunion est précisément datée.

Or, il s’avère que la Défense est parvenue à prouver que cette réunion n’avait pas eu lieu ou du moins certainement pas à la date avancée dans le dossier.

La Défense s’est concentrée hier sur un bloc notes de Filber que les procureurs ont présenté comme des notes prises par Filber après avoir reçu des ordres de Netanyahou. Or, il semblerait d’après les avocats de Netanyahou, que ces notes ont été prises par Filber après avoir rencontré Alovitch et en préparation de sa rencontre avec Netanyahou. La chronologie est au coeur des débats et Filber a accordé que la version présentée par la Défense lui paraissait plus logique par rapport à ses souvenirs.

Le Parquet a demandé à la Cour de pouvoir modifier l’acte d’accusation, suite à cette démonstration.

La Cour a donné aux avocats de Netanyahou et d’Alovitch (ancien directeur de Bezeq et également accusé dans ce dossier) jusqu’au 22 mai pour réagir à cette modification.

Hier, à la fin de la journée, Binyamin Netanyahou a réagi: »Le dossier 4000 est mort. Il a été prouvé au tribunal que je n’ai donné aucune instruction à Filber pour aider Alovitch ou pour favoriser la fusion entre Bezeq et Yes ».