Les réactions sont nombreuses dans la classe politique et au-delà après l’attentat meurtrier commis en Samarie :

Itshak Herzog – président de l’Etat : « En ce soir triste, j’adresse mes sincères condoléances à la famille de Yehouda Dimentman hy »d qui a été assassiné dans un attentat odieux en Samarie. Je prie pour la guérison des blessés. Même en ces moments difficiles, nous devons rester ensemble et forts contre le terrorisme barbare. Je soutiens nos forces de sécurité et je suis convaincu qu’elles sauront mettre la main sur les assassins ».

Naftali Benett – Premier ministre : « Avec toute la population d’Israël j’adresse mes condoléances du fond du coeur à la famille de la victime de ce grave attentat qui a été commis ce soir en Samarie, et j’adresse mes voeux de prompte guérison aux deux blessés. Les forces de sécurité mettront rapidement la main sur les terroristes et ils devront rendre justice ».

Benny Gantz – ministre de la Défense : « Les forces de sécurité mettront la main sur les terroristes. Nous renforçons notre vigilance et notre alerte face au terrorisme en Judée-Samarie et poursuivons notre action par tous les moyens et sur tous les fronts face aux organisations terroristes ».

Ayelet Shaked – ministre de l’Intérieur : « Le terrorisme palestinien nous montre une nouvelle fois que le combat pour Erets Israël n’est pas terminé et que les habitants juifs de Judée-Samarie sont une ceinture de sécurité de l’Etat d’Israël. Nous continuerons à renforcer nos racines dans ce pays et de le bâtir… »

Le Likoud : « Au lieu de s’attaquer aux habitants juifs de Judée-Samarie, ce gouvernement ferait mieux de combattre les terroristes ».

Le Likoud demande à Mansour Abbas de dénoncer cet attentat « en langue arabe et sans déro

Betzalel Smotritch – Htziyonout Hadatit : « Il ne faut en aucun cas capituler face au terroriste, ni le ‘comprendre’ lui chercher des explications ou inverser les ennemis et les innocents comme le fait le gouvernement. La réponse à ce terrible attentat doit être la reconstruction du yishouv de ‘Homesh ».

Arié Dery – Shass : « J’ai mal après l’assassinat de cet étudiant en yeshiva. cet attentat est le résultat de l’incitation contre nos frères de Judée-Samarie ».

Meirav Michaeli – Parti travailliste : « Un attentat cruel et odieux. Le coeur saigne face à cette perte de vie humaine. Nous ne cèderons pas face au terrorisme et faisons confiance à nos forces de sécurité pour mettre la main sur les terroristes… »

Avigdor Lieberman – Israël Beiteinou : « Nous ne nous résignerons pas au terrorisme (…) Nous n’épargnerons aucun effort, aucun temps ni argent pour barrer la route au terrorisme et mettre la main sur les terroristes. En matière de terrorisme, il n’y a ni coalition ni opposition. Nous conjuguerons nos efforts et mènerons un combat déterminé et sans concessions. »

Amit Segal – journaliste : « Tant que des ministres du gouvernement s’offusqueront davantage de la violence infime et imaginaire de Juifs de Judée-Samarie au lieu de celle des assassins palestiniens qui circulent librement sur les routes, il n’y aura ni calme ni justice ici ».

« Bo’harim Ba’haïm » – Forum de familles endeuillées par le terrorisme : « Au moment où le ministre de la Sécurité intérieure se focalise sur la soi-disant ‘violence des habitants juifs de Judée-Samarie’, le sang juif continue à couler. La responsabilité totale de cet attentat incombe au gouvernement et nous l’appelons à cesser cette campagne de délégitimation des habitants juifs et à commencer à combattre le terrorisme ».

Israël Gantz – président du conseil régional de Binyamin : « Nous avons averti que le terrorisme relève la tête. Nous avons prévenu à propos du vent en poupe reçu par les terroriste du fait des propos inconsidérés du ministre de la Sécurité intérieure ».

Réaction abjecte de Shalom Akhshav : « Nous prenons part à la douleur de la famille de la victime et souhaitons prompte guérison aux blessés de ce terrible attentat près de l’avant-poste de ‘Homesh. Cet avant-poste est l’illustration de l’incurie de l’Etat. Cet avant poste illégal qui est régulièrement réinvesti alors que l’armée ferme les yeux est une source de violence depuis de longs mois. Il faut arrêter ce cercle meurtrier. Il est regrettable que des milieux politiques instrumentalisent le sang de manière cynique et irresponsable afin d’imposer des réalités sur le terrain qui feront du tort à Israël.. ».

