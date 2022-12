Trois chefs d’Etat ont déjà envoyé des messages de félicitations à Binyamin Netanyahou pour la formation de son nouveau gouvernement: Joe Biden, Vladimir Poutine et Narendra Modi.

Dans son message, Joe Biden écrit: »La Knesset d’Israël a voté aujourd’hui pour la mise en place d’un nouveau gouvernement sous la direction de Binyamin Netanyahou. Je suis impatient de travailler avec Netanyahou qui est un ami depuis des dizaines d’années, afin de faire face ensemble aux défis et aux nombreuses opportunités qui se dressent devant Israël et le Moyen-Orient, y compris la menace iranienne ».

Le Président américain a insisté sur sa volonté de coopérer avec Israël pour parvenir à la paix avec les Palestiniens. Puis il a ajouté: »Comme nous l’avons fait jusqu’à maintenant, les Etats-Unis continueront de soutenir la solution à deux Etats et de s’opposer à toute politique qui mettra en péril cette solution ou qui ira à l’encontre de nos intérêts et de nos valeurs communes ».

Binyamin Netanyahou a également reçu un message de la part du Président russe Vladimir Poutine. Il a dit espérer »renforcer la coopération avec Israël dans tous les domaines ».

»J’espère que le nouveau gouvernement poursuivra sur la ligne du renforcement des relations et de la coopération entre Israël et la Russie, pour le bien de nos deux peuples et pour garantir la paix au Moyen-Orient ».

Le troisième chef d’Etat à avoir félicité Netanyahou est le Premier ministre indien, Narendra Modi. Dans un message en hébreu, il a écrit: »Mes félicitations chaleureuses à Netanyahou pour la formation du gouvernement. Je suis impatient de travailler avec lui pour renforcer notre coopération stratégique ».