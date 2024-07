D’après l’agence Reuters, les Etats-Unis ont adressé un appel à Israël et au Hezbollah pour leur demander ‘d’éviter toute escalade et de trouver des solutions diplomatiques à la situation’. Le département d’Etat américain a ajouté : « Nous continuons à œuvrer en vue d’une solution diplomatique qui permettra aux citoyens israéliens et libanais de rentrer chez eux et de mener leur vie en paix et en sécurité ». Et de souligner : « Nous ne voulons pas d’escalade ».

Le porte-parole du secrétaire général de l’Onu a indiqué pour sa part : « La direction de la FINUL et le coordinateur de l’Onu mènent des pourparlers avec le Liban afin d’éviter qu’une guerre éclate entre le Hezbollah et Israël ».