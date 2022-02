Trois députés de l’opposition de droite ont réagi aux propos tenus récemment par Ayman Oudeh, le président de la Liste arabe. Ce dernier a dressé l’éloge de Latifa Abu Hamid, mère de six fils dont la « particularité » est qu’ils ont tous commis des actes terroristes ayant causé la mort de dix Israéliens. « Une héroïne et les mère des héros » a dit Ayman Oudeh à propos de cette femme qui se dit fière de ce que ses fils ont fait et qui est devenue une icône dans la rue « palestinienne ».

Itamar Ben-Gvir (Hatziyonout Hadatit) : « Les partisans du terrorisme aboient et dressent des louanges aux terroristes et cela passe sous silence. Ce soutien ne doit plus passer sous silence. (…) Quiconque se tait face à cette attitude en devient le complice. La place de ces députés est en prison ou en Syrie ».

Photo Gili Yaari / Flash 90