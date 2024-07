Comme on peut l’imaginer, les réactions à l’élimination du leader du Hamas se suivent et ne se ressemblent pas. On a déjà vu les condamnations de la Russie et des Palestiniens, qui ont dénoncé cette action.

Certains médias occidentaux ont relaté l’opération en s’interrogeant sur ses conséquences au Moyen-Orient.

Aux Etats-Unis, on constate une similitude dans les principaux médias du pays. Le site du Washington Post souligne qu’Israël reste silencieux et cite les propos du secrétaire d’Etat américain à la Défense Lloyd Austin, qui a déclaré lors de sa visite aux Philippines : « Je ne pense pas que la guerre soit inévitable. À mon avis, il y a toujours de la place pour la diplomatie. Nous ferons tout pour qu’un conflit plus large ne se développe pas ».

La CNN a rapporté en direct les détails de l’opération en indiquant qu’un ‘dirigeant politique du Hamas’ avait été tué. Elle a ajouté que ‘la crainte d’une guerre plus large augmentait’.

En Allemagne, Der Spiegel a consacré son premier titre à l’élimination de Haniyeh et a ensuite rappelé l’engagement pris par les Etats-Unis de défendre Israël si cela s’avère nécessaire.

El Pais, l’un des médias les plus importants au monde pour les hispanophones, consacre également l’un de ses principaux titres à l’événement. Il indique : « Le Hamas confirme la mort de son chef, Ismail Haniyeh, dans une attaque à Téhéran. Le mouvement fondamentaliste palestinien et l’Iran accusent Israël – qui n’a pas réagi après l’opération ». El Pais indique que ‘pour le Hamas, il s’agit d’une grave escalade du conflit’.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a publié un communiqué : « Nous nous opposons fermement à l’assassinat d’Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, et soulignons qu’il doit y avoir un cessez-le-feu à Gaza dès que possible pour éviter de nouvelles escalades et des affrontements ».

Le journal argentin La Nacion fait état d’une « tension maximale au Moyen-Orient ».