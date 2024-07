Un certain nombre de personnalités dans le monde ont réagi au tir meurtrier d’un missile perpétré par le Hezbollah sur le village druze de Majdal Shams, dans le Golan.

Tor Wennesland, l’envoyé de l’ONU pour la paix au Moyen-Orient, a déclaré qu’il condamnait ‘l’attaque odieuse à la roquette qui a frappé la ville druze de Majdal Shams’, ajoutant que « c’étaient les enfants qui continuaient de ‘porter le fardeau’ de l’horrible violence qui sévissait dans la région ».

Wennesland a demandé un ‘maximum de retenue’ et a déclaré que les tirs de roquettes à travers la Ligne bleue (ligne tracée le 7 juin 2000 par l’Onu après le retrait israélien du Liban le 25 mai 2000) devaient ‘cesser immédiatement’. Il a ajouté : « Le Moyen-Orient est au bord du gouffre. Le monde et la région ne peuvent pas se permettre un autre conflit ouvert ».

Le président français Emmanuel Macron a appelé le président de l’Etat d’Israël Isaac Herzog pour exprimer ses ‘condoléances et sa profonde horreur’ suite à l’attaque meurtrière à Majdal Shams. Ce message a été communiqué par la résidence du président français.

La Maison Blanche a qualifié cette attaque d’horrible. « Notre soutien à la sécurité d’Israël est inébranlable et immuable, contre tous les groupes terroristes soutenus par l’Iran, y compris le Hezbollah libanais », a déclaré un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche dans un communiqué.

L’ancien président des Etats-Unis Donald Trump, qui s’exprimait lors d’un événement à Nashville, a également mentionné l’attaque. « Nous venons d’apprendre qu’Israël vient d’être sévèrement attaqué – le Hezbollah, on dirait », a-t-il dit. « Ils ne peuvent pas faire cela ; Ce qu’ils ont fait est terrible. Alors, à tous, que Dieu bénisse tout le monde. Nous ne pouvons pas laisser cela continuer, et nous leur souhaitons beaucoup de chance. C’est une chose terrible ».

Il a ensuite posté sur son compte de médias sociaux, Truth Social, le message suivant : « L’attaque d’aujourd’hui contre Israël ne peut pas être oubliée ». Plus tard, lors d’un meeting dans le Minnesota, il a déclaré : « « Nous sommes de tout cœur avec les familles des enfants assassinés, aucun parent ne devrait souffrir de la perte d’un enfant à cause des terroristes ».

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, s’est exprimée sur X, anciennement Twitter : « Nous sommes horrifiés par l’attaque à la roquette sur un terrain de football à Majdal Shams, qui a tué plus de 10 personnes innocentes et en a blessé beaucoup d’autres, principalement des enfants. Nous condamnons sans équivoque cette attaque et présentons nos condoléances aux familles des victimes et à la communauté druze ».

Elle a rappelé également que le Canada exigeait que ‘l’Iran et ses mandataires s’abstiennent de déstabiliser la région’, disant qu’elle craignait une nouvelle escalade à la suite de l’attaque.