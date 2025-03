Dans l’entourage du Premier ministre, on critique sévèrement l’enquête interne menée par le Shabak sur les événements du 7 octobre.

« Plutôt que de coopérer avec le contrôleur d’État, le chef du Shabak, Ronen Bar, présente une »enquête interne » qui ne répond à aucune question », estime l’entourage de Binyamin Netanyahou. »Les conclusions de l’enquête du Shabak ne sont pas à la hauteur de l’ampleur de l’échec et des dysfonctionnements majeurs de l’organisation et de son dirigeant. Le chef du Shabak a totalement échoué dans la lutte contre le Hamas en général, et lors des événements du 7 octobre en particulier. Il n’a pas su interpréter correctement les renseignements et est resté prisonnier d’une conception erronée. Jusqu’aux jours précédant le massacre, l’évaluation dominante au sein du Shabak était que le Hamas cherchait à maintenir le calme et ne déclencherait pas d’escalade. Ainsi, lors de l’évaluation du 1ᵉʳ octobre 2023, le chef du Shabak a recommandé d’accorder des avantages économiques au Hamas en échange d’un maintien du calme. Il a même affirmé qu’Israël devait éviter les assassinats ciblés à Gaza et au Liban, de peur de déclencher une nouvelle escalade dans la Bande de Gaza. De plus, dans l’évaluation des renseignements soumise au Premier ministre le 3 octobre 2023, Ronen Bar a déclaré avec assurance que le Hamas voulait éviter une confrontation avec Israël. Il a même estimé qu’une stabilité durable à Gaza était possible si Israël offrait des perspectives économiques positives à la bande de Gaza. Le Shabak et son chef n’ont pas traité ni même pris en compte, même au niveau le plus élémentaire, le plan « Mur de Jéricho » du Hamas visant à détruire Israël. Ce plan n’a pas été présenté au Premier ministre avant le 7 octobre et n’a jamais été intégré aux évaluations de situation quotidiennes ni aux analyses de la nuit du 7 octobre, bien que le Shabak en ait eu connaissance depuis 2018. En plus de toutes ces erreurs, le chef du Shabak n’a même pas jugé nécessaire de réveiller le Premier ministre dans la nuit de l’attaque, une décision pourtant évidente et cruciale dans de telles circonstances ».