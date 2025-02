Le plan de Trump visant à contrôler la bande de Gaza a provoqué des réactions au sein de l’arène politique israélienne, certains soutenant à fond le projet alors que d’autres le critiquaient.

Bien entendu, les partis de droite ont accueilli avec enthousiasme cette décision. L’ancien ministre Itamar Ben-Gvir, qui a démissionné du gouvernement à la suite de l’accord avec le Hamas, a déclaré que ses chances de revenir au gouvernement étaient élevées.

Dans une vidéo enregistrée diffusée par le ministre Betsalel Smotrich, leader du Parti Sioniste religieux, il a déclaré : « Le plan présenté hier par le président Trump est la vraie réponse au 7 octobre, celui qui a commis le massacre le plus horrible sur notre terre perdra sa terre pour toujours. »

Il a ajouté : « « Maintenant, nous allons agir, avec l’aide de Dieu, pour enfin enterrer l’idée dangereuse d’un État palestinien grâce à ce que nous avons vu et entendu hier du président Trump. Nous devons dire un grand merci et saluer le Premier ministre Binyamin Netanyahou, et le ministre Dermer, qui l’accompagne dans les relations israélo-américaines depuis de très nombreuses années ».

Il a ensuite indiqué : « Quand j’ai décidé de rester au gouvernement malgré mon opposition à l’accord, quand j’ai décidé de garder ma confiance envers le gouvernement de droite, j’ai expliqué que j’étais convaincu de leur engagement profond, celui du ministre de la Défense et du reste de mes collègues du gouvernement pour parvenir à la victoire et à la destruction du Hamas ».

Le président d’Israel Beitenou, Avigdor Liberman, a soutenu la proposition du président américain. Il a déclaré : « Je remercie le président Trump pour son engagement absolu envers la sécurité d’Israël, pour la libération de tous les otages et pour la recherche d’une solution juste dans la bande de Gaza qui passera par la péninsule du Sinaï et, en coopération avec l’Égypte, pour éradiquer le régime du Hamas, ainsi que pour sa position ferme face aux menaces iraniennes. »

De son côté, sans surprise, le député Mansour Abbas, chef de file de la Liste Arabe unifiée, s’est opposé au plan. Il l’a commenté en ces termes : « L’initiative de transférer les habitants de Gaza n’est pas une ‘réflexion créative’. Et ce n’est pas un agenda diplomatique, c’est une vieille pensée kahaniste qui normalise le mal ».

Quant au chef de l’opposition Yair Lapid, leader du parti Yesh Atid, il a déclaré que le plan de Trump était une « bombe dont nous n’avons pas encore compris les implications ».

Le député Benny Gantz a salué de façon globale les déclarations de Trump mais n’a pas fait référence à ses déclarations concernant le contrôle américain de la bande de Gaza.

Yair Golan, du parti ‘les Démocrates’ a indiqué : « La déclaration la plus importante que j’ai entendue hier du président Trump est que tous les otages doivent absolument rentrer maintenant à la maison. Concernant le reste, il y a un principe de base qui est la préservation de la sécurité d’Israël, la création d’une alliance régionale forte et la rupture de la conception de Netanyahou qui a amené sur nous le 7 octobre ».

Le chef de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a bien évidement dénoncé les propos du président américain : « Les appels de Trump sont une grave violation du Droit international ; a-t-il indiqué. La paix et la stabilité ne peuvent être obtenues dans la région dans la formation d’un Etat palestinien ».