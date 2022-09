Le discours du Premier ministre aux Nations Unies est très commenté en Israël.

Le chef de l’opposition, Binyamin Netanyahou, a dénoncé : »une défaite et une soumission ».

Dans un message adressé à Yaïr Lapid, l’ancien Premier ministre a déclaré: »Après que le gouvernement de droite que je dirigeais a réussi à éloigner l’idée d’un Etat palestinien, à signer quatre accords de paix historiques avec des pays arabes contournant le veto palestinien, Lapid ramène les Palestiniens sur le devant de la scène mondiale et plonge Israël directement dans le piège palestinien. Lapid a déjà dit par le passé qu’il était prêt à expulser 90000 Israéliens pour créer un Etat palestinien. Il a maintenant l’intention de leur donner un Etat terroriste au coeur du pays, un Etat qui nous menacera tous. Je vous le dis Yaïr Lapid: mes camarades et moi ne vous le permettront pas. Nous ne laisserons pas se créer un Hamastan à la frontière avec Kfar Saba, Petah Tikva et Netanya. Nous ne ramènerons pas Israël à la catastrophe d’Oslo. Lapid met notre avenir et notre existence en péril aussi bien sur le sujet palestinien que sur le sujet iranien ».

L’ambassadeur américain en Israël, Tom Nides, a félicité le Premier ministre pour ses propos concernant les Palestiniens et a ajouté: »la coexistence dans la paix est la seule voie pour progresser. Comme l’a dit le Président Biden »Deux peuples qui ont des racines communes et anciennes sur cette terre, qui vivent l’un à côté de l’autre dans la paix et la sécurité ».

La députée de la liste arabe, Aïda Touma Souleiman a lancé avec ironie: »Et ben Yaïr, vous m’avez convaincue! Vous méritez un oscar! ».

Le ministre de la Diaspora, Nahman Shay (Avoda) a estimé que le discours du Premier ministre avait été excellent: »Il a adopté, à juste titre, la vision de deux Etats. L’Etat d’Israël n’a pas d’avenir sans une séparation d’avec les Palestiniens et la création de deux Etats pour deux peuples, garantissant la sécurité d’Israël sans compromis ».

La chef du parti Meretz, Zehava Galon, a pour sa part qualifié le discours de Yaïr Lapid »d’historique ». »Enfin, on parle de vision pour la paix. Meretz se tiendra à la gauche de Lapid pour s’assurer que cette vision se transforme en réalité ».