Réaction aux menaces du Hezbollah : vaste exercice surprise de Tsahal dans le nord

Suite aux menaces de provocations de la part du Hezbollah, l’armée de l’air de Tsahal Tsahal a effectué un exercice surprise d’une vaste ampleur près de la frontière nord. Lors de cet exercice appelé « Vered HaGalil », qui a duré trois jours, plusieurs centaines d’appareils sont entrés en action et ont détruit 3000 cibles fictives en une seule journée. Toutes les simulations d’une véritable guerre avaient été mises en place avec l’alerte maximale et la mobilisation de centaines de réservistes. Pour Tsahal il s’agit de mener une opération d’une rapidité-éclair et ne pas permettre au Hezbollah de poursuivre le combat pendant plusieurs jours. En cas de conflit, même limité, Israël ne laissera pas à l’organisation terroriste le luxe de tenir assez de temps pour provoquer destruction et mort en Galilée ou dans le reste du pays. Et si l’Iran et la Syrie s’en mêlent en livrant par exemple au Hezbollah des rampes de lancement de missiles sol-air le prix sera très lourd à payer pour eux également.

Un officier de l’armée de l’air a expliqué : « Pendant un mois qu’a duré la 2e Guerre du Liban, nous avons frappé 3500 cibles, alors la comparaison avec aujourd’hui est impressionnante. Nos programmes opérationnels offensifs sont en constante progression et adaptation. Lors de ce dernier exercice nous avons aussi regardé ‘plus loin’ vers l’est, et si le Hezbollah nous attaque par la Syrie nous le frapperons là-bas. Lors de cet exercice nous avons ‘détruit’ toutes sortes d’armement, infrastructures et centres de commandement du Hezbollah ». Photo porte-parole Tsahal