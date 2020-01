Six mois après avoir été limogé par Binyamin Netanyahou, alors ministre de la Défense, Kobi Eliraz a été réintégré au ministère par Naftali Benett. A l’époque lors conseiller du ministre de la Défense pour la question des localités juives de Judée-Samarie et de la vallée du Jourdain, Kobi Eliraz sera maintenant chargé d’une autre mission hautement stratégique: coordonner et mettre en oeuvre la politique décidée par Naftali Benett concernant les constructions illégales arabes qui se multiplient dans les zones C de Judée-Samarie, notamment avec l’aide politique et financière de l’Union européenne. Le ministre de la Défense avait annoncé il y a un mois son intention ferme de prendre à bras-le-corps cette menace stratégique pour Israël.

Dans l’annonce de la nomination de Kobi Eliraz à ce poste, Naftali Benett a écrit: « L’avenir des territoires de Judée-Samarie et de la vallée du Jourdain est aujourd’hui sur la balance. Malheureusement, alors que les Palestiniens s’étendent comme ils l’entendent sur nos territoires, l’Etat d’Israël ne s’est pas présenté au combat. Or, il faut gagner cette bataille. Le ministère de la Défense sous ma direction luttera pied à pied sur le terrain, et pour cela, il nous fallait quelqu’un qui mène et gère ce combat. Kobi Eliraz est l’homme qu’il faut au moment opportun. Il est spécialiste de la question et c’est un bulldozer dans l’action sur le terrain. Kobi, bonne chance! »

Kobi Eliraz a répondu: « Je me réjouis d’avoir la responsabilité de cet important défi. Durant mes années de présence au ministère de la Défense j’ai acquis une forte expérience dans la manière d’agir face aux différents acteurs et j’espère que je serai digne de la misison qui m’est confiée ».

Réactions positives dans les partis sionistes religieux et en Judée-Samarie

Le député Motti Yogev (Habayit Hayehoudi) a repris l’expression de Naftali Benett et a déclaré: « Kobi Eliraz est l’homme qu’il fallait, au poste qu’il fallait et au moment où il le fallait. Kobi Eliraz: votre réussite sera celle d’Israël sur sa terre! Et bravo au ministre de la Défense Naftali Benett! »

Les dirigeants des conseils régionaux et locaux de Judée-Samarie saluent également ce retour de Kobi Eliraz au ministère de la Défense, et particulièrement à ce poste. Idem pour le mouvement « Regavim » qui lutte inlassablement depuis des années contre l’appropriation rampante de terres par l’Autorité Palestinienne en Judée-Samarie et dans le Néguev par les Bédouins. Le mouvement a fait savoir: « Cela fait de nombreuses années que nous combattons pour faire prendre conscience aux dirigeants du grave problème de l’annexion palestinienne rampante sur des territoires libres en Judée-Samarie. Le bute de l’AP ainsi que celui de l’Union européenne qui aide et finance est clair: créer un Etat palestinien de facto. Mais depuis que Naftali Benett est entré au ministère de la Défense, nous avons trouvé une oreille attentive et un engagement ferme à traiter ce problème à la racine. La décision de nommer Kobi Eliraz, professionnel de cette question et qui concentrera toute la politique en ce domaine, est une décision importante et bienvenue.. »

Yohaï Dimri, président du conseil régional du Sud du mont Hevron a écrit: « Ma grande estime pour Naftali Benett pour cette importante et nécessaire décision. La nomination de Kobi Eliraz à la tête du combat contre le terrorisme de la construction arabe illégale avec l’aide de l’AP et des Européens est une excellente nouvelle(…)Nous sommes prêts à aider Kobi Eliraz dans tout ce dont il aura besoin. Un grand merci à toutes les organisations qui participent à ce combat et au ministre Naftali Benett. Nous espérons voir bientôt des résultats sur le terrain car l’Histoire ne nous pardonnera pas si nous perdons cette bataille ».

Kobi Eliraz est habitant d’Eli, il est marié et père de trois enfants. Il a servi durant quatre ans comme conseiller pour la question des localités juives de Judée-Samarie auprès de trois ministres de la Défense successifs: Moshé Yaalon, Avigdor Lieberman et Binyamin Netanyahou. Il avait été limogé par ce dernier après la dissolution de la 21e Knesset sans qu’une explication claire n’ait été fournie par le Premier ministre. Ce dernier avait alors nommé Avi Roeh, ancien président du conseil régional de Binyamin, pour le remplacer.

Désormais, Kobi Eliraz est réintégré au ministère de la Défense à un poste sensible, crucial et hautement stratégique qui comprendra également un combat ferme contre l’inadmissible ingérence de l’Union européenne dans les zones C de Judée-Samarie – qui représentent environ 60% de ces territoires – et qui selon les Accords d’Oslo sont de la responsabilité exclusive de l’Etat d’Israël.

