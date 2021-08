C’est un géant de la Torah et du sionisme qui s’en est allé des suites d’une maladie : le rav Yehoshoua Zuckerman zatsal, l’une des figures de la yeshiva Har HaMor est décédé à l’âge de 83 ans. Le rav Yehoshoua Zuckerman zatsal, né en Belgique, était connu du milieu francophone israélien. Il était monté en Israël en 1960 et avait étudié à la fameuse yeshiva Merkaz HaRav, dirigée par le rav Tsvi-Yehouda Kook zatsal dont il fut l’un des disciples. Il est d’ailleurs décédé un 3 éloul, comme son maître !

En 1968, le rav Yehoshoua Zuckerman zatsal partit en mission à Paris, envoyé par le rav Tsvi-Yehouda Kook zatsal, où il enseigna à l’école d’Orsay sous la direction du rav Léon Ashkenazi zatsal (Manitou). A son retour en Israël, il fut l’un des fondateurs et présidents du mouvement « El Ami » et, infatigable « diffuseur de Torah », il fut à l’origine d’un kollel et de la yeshiva Ayelet HaSha’har à Eilat.

En 1997 il fit partie d’un groupe de rabbanim qui quittèrent la yeshiva Merkaz Harav pour créer la yeshiva Har HaMor où il devint l’une des figures les plus illustres. Durant des années, il donna aussi des cours de pensée juive à son domicile à Jérusalem, cours très prisés par les israéliens francophones.

Il était marié à Malka, née Wach, soeur de Chalom Wach, très connu lui-aussi dans le milieu francophone.

A l’annonce de sa disparition, les réactions et les messages affluent, non seulement dans les milieux sionistes-religieux mais bien au-delà. Tous soulignent notamment son immense érudition en Torah, sa culture étendue, sa pensée originale, profonde et indépendante, son amour pour chacun de ses élèves, ses qualités morales, sa droiture, son sionisme sans concession(s), son regard pénétrant mais aussi sa discrétion car il n’aimait pas être au-devant de la scène tout en ne laissant personne indifférent pour quiconque le rencontrait.

Toutes celles et ceux qui ont bénéficié de son riche enseignement ou qui sont montés en Israël sous son influence- et ils sont nombreux – lui rendent aujourd’hui hommage à travers les réseaux sociaux.

Yehi Zikhro Baroukh !

Photo capture écran