Le Rav Yaakov Abergel n’est pas un peintre comme les autres. Son parcours, son attachement à la hassidout et particulièrement au Rabbi de Loubavitch, donne à ses peintures une âme qui fait ressortir les valeurs qui lui sont chères. En particulier, celle de relier le profane au sacré.

La peinture comme une seconde nature

Le Rav Yaakov Abergel a grandi à Toulouse. Aussi loin qu’il se souvienne, il a toujours été un peintre. Il a toujours été sensible aux couleurs, et d’ailleurs, des années plus tard, cela se ressent encore dans ses œuvres. Ses parents l’ont toujours soutenu dans sa volonté de devenir peintre : »Mon père m’achetait des livres et du matériel, ma mère aimait la musique, donc elle avait un goût artistique très développé ».

Assez tôt, le jeune Yaakov comprend qu’il lui faudra une formation académique, s’il veut vraiment réaliser son rêve. Il parcourt alors plusieurs pays, étudie dans diverses écoles : de la Belgique à l’Italie, en passant par la France, évidemment.

»Toutes mes décisions ont été guidées par mon identité juive »

Le Rav Yaakov Abergel a grandi dans une famille attachée aux traditions. A Toulouse, il se sent attiré par le monde Habad. Petit à petit, il en deviendra un hassid. »Toutes les décisions que j’ai prises dans ma vie ont été guidées par le bonheur que j’éprouve à être juif ». D’ailleurs, aujourd’hui, en plus d’être peintre, il est sofer stam, écrit des livres et donne des cours de hassidout. »Le temps est extensible », nous confie-t-il.

« Le Rabbi disait que nous devons attirer la Torah dans le profane. Il n’y a pas deux mondes. A nous d’utiliser les étincelles divines contenues dans chaque chose pour dévoiler la présence divine ».

Unir l’art et la Torah

« Les enfants aujourd’hui ne regardent pas assez le ciel », déplore cet artiste fasciné par ce qui l’entoure. »Ils ne savent presque plus admirer de belles couleurs ».

Pour ce peintre et d’après les enseignements du Rabbi, ce qui compte dans une peinture, c’est son sujet et la capacité à en pénétrer tous les secrets à travers la peinture. »Un tableau n’est jamais fini », constate-t-il, »c’est ce que j’aime aussi ». Pour exprimer son art, le Rav Yaakov Abergel peint beaucoup de portraits, de paysages, avec des couleurs qui les subliment. »J’ai aussi commencé à inclure des discours du Rabbi sur mes tableaux. Je change les matériaux en fonction aussi de ce que je souhaite faire passer ».

A partir du 28/11 et jusqu’au 15/12, le Rav Yaakov Abergel exposera à Raanana : »un éventail de mon travail depuis que je suis en Israël, depuis plus de 20 ans. Une réaction à ce que j’ai aimé, avec des références à ma culture française ».

Exposition 28/11-15/12 »Hayom yom »

Galerie du Parc Al Haagam, Dereh Hapark 10, Raanana

Tél: 09-7610469

www.yaakovabergel.com