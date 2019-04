Ancien Grand Rabbin de Tsahal, le Lieutenant général Rafi Peretz a été désigné à la tête du parti Habayit Hayehoudi après le départ de Naftali Bennett et Ayelet Shaked.

Depuis, il investit toute son énergie pour, comme il le disait lors de son discours d’investiture »que le parti retrouve un pilote ». Quelques semaines et une alliance avec le Ihoud Leumi et Otsma Yehoudit plus tard, Habayit Hayehoudi a retrouvé des couleurs et obtiendrait entre 7 et 8 sièges.

A la veille de sa première échéance électorale, le Rav Rafi Peretz nous répond du tac au tac.

CAMPAGNE ELECTORALE

C’est beaucoup de travail, beaucoup de présence sur le terrain. Nous sentons que cela paie. Les électeurs reviennent à la maison, dans leur maison. Ils comprennent que notre programme, nos projets ne sont pas réservés qu’à un public particulier mais à toutes les nuances de la population.

Au sein de notre parti, on trouve des religieux plus ou moins stricts, des laïcs, des druzes, des gens de la périphérie, bref toutes les nuances de la population. Nous nous soucions de tous et nous nous engageons envers tout le monde.

SIONISME RELIGIEUX

Tout ceux qui croient dans le D’ieu d’Israël, la tradition et la terre d’Israël, la Torah d’Israël, ont leur place dans le sionisme religieux. Le sionisme religieux c’est le lien entre toutes les composantes de la société israélienne. C’est pour cette raison que notre base est large et va en augmentant. Il s’agit, en fait, du message fondamental du judaïsme.

GAZA

Je vivais dans le Goush Katif et j’en ai été expulsé en 2005. Le démantèlement du Goush Katif fut la plus grande erreur qui ait été commise. Aujourd’hui, je vis en bordure de Gaza. Les événements qui ont suivi le désengagement et qui se poursuivent jusqu’à aujourd’hui me touchent personnellement et en tant que dirigeant politique. Je sais parfaitement ce qui se passe dans cette région. Nous devons agir plus fermement face au Hamas, le toucher en profondeur dans ses lieux de commandement et ses réserves d’armes mais aussi ne pas hésiter à cibler ses chefs. La dernière réaction israélienne suite aux roquettes sur le centre du pays a été à la hauteur de ce que nous attendons depuis longtemps. Malheureusement, elle s’est trop faite attendre et nous avons perdu notre force de dissuasion. Nous devons mettre en œuvre des moyens puissants pour la récupérer, quitte à ce que le résultat soit de destituer le Hamas.

RECONQUERIR GAZA

Je n’élimine pas du tout cette option. Selon moi, la meilleure façon d’en finir avec les bombardements du Hamas est de rentrer dans la bande de Gaza. Ce n’est qu’ainsi que nous retrouverons notre tranquillité et cela pourra impliquer de reconquérir Gaza. Pendant de nombreuses années, nous avons vécu merveilleusement bien dans le Goush Katif, nous sommes prêts à y retourner.

COALITION GOUVERNEMENTALE

Nous devons être le plus fort possible pour que Netanyahou se tourne d’abord vers nous. Pour l’heure, je n’imagine pas un autre scénario que celui de la formation d’une coalition de droite.

Pour notre part, nous serons intransigeants sur l’éducation, la justice, la sécurité intérieure. Nous demanderons aussi le ministère de la Diaspora, parce que les Juifs qui se trouvent encore en dehors d’Israël nous sont chers, nous voulons aller vers eux et les voir venir nous rejoindre.

REPRESENTANT FRANCOPHONE

Nous devons, bien entendu, nous soucier que davantage de Francophones fassent partie du comité central de notre parti afin qu’ils prennent une place plus prépondérante en notre sein.

Pour autant, nous ne négligeons pas les préoccupations des olim de France. Nous avons déjà noué des contacts avec des organisations francophones, j’ai rencontré 25 rabbanim francophones afin d’écouter les besoins de cette population et faire des propositions adéquates. Shabbat dernier j’étais à Guivat Shmouel et j’ai tenu à visiter deux synagogues francophones. Quelle énergie! La rencontre fut particulière. Je comprends le besoin qu’ont les olim de reconstituer leur modèle communautaire en Israël. Nous ne devons pas les en empêcher mais au contraire les aider en cela. Il est tout à fait légitime de vouloir conserver ses caractéristiques. De plus, celles-ci sont bénéfiques pour l’Etat d’Israël.

9 AVRIL

Les sondages nous sont favorables mais je suis convaincu que nous pouvons faire mieux. Notre alliance avec le Ihoud Leumi est très fructueuse mais aussi celle avec Otsma Yehoudit qui effectue un travail de terrain remarquable. Nous dénonçons de toutes nos forces l’injustice dont ils ont été victimes lorsque la candidature de Michaël Ben Ari a été invalidée alors que celle d’Ofer Kassif a été acceptée.

Grâce à notre travail sur le terrain avec nos partenaires, nous arriverons à dépasser les 10 mandats.

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay