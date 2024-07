Le grand rabbin séfarade d’Israël sortant, le Rishon LeTsion Rav Itshak Yossef, a pris position concernant un accord pour la libération des otages et a encouragé le gouvernement à le signer.

”Qu’ils en finissent avec cet accord”, a-t-il déclaré lors d’un événement à la résidence du Président, ”Nous n’avons pas le choix, il faut libérer des terroristes avec du sang sur les mains, cela fait mal au coeur, on a libéré Sinouar et nous avons vu ce que cela a donné, mais il s’agit d’une question de pikoua’h nefesh (de vie ou de mort) immédiat. S’il n’y a pas de libération, ils tueront les otages. Il se peut que ceux qui seront libérés tuent mais ce n’est pas immédiat, pour les otages c’est immédiat”.

Le Rav Itshak Yossef a cité l’avis de son père, le Rav Ovadia, zatsal, sur la question: ”Il est permis de libérer tous les maudits terroristes et ensuite au moindre écart, les tuer. Il faut prier pour que tous les otages rentrent chez eux en bonne santé mentale et que l’on entende des bonnes nouvelles”.

Au sujet des soldats, le Rav Itshak Yossef a déclaré: ”Nous ne devons pas oublier qu’ils sont nos émissaires, tous les soldats donnent leur âme et nous étudions la Torah pour eux. Ils nous protègent, que ferions-nous sans tous ces soldats? Ils sont les envoyés du Saint beni soit-Il, les envoyés de la protection divine, ils se sacrifient pour nous, nous prions pour eux”.

Hier (mercredi), le parti Shass a envoyé une lettre au Premier ministre Netanyahou pour l’assurer du soutien total du parti à tout accord qui permettrait de libérer les otages.

”Nous pensons que les conditions sont réunies, grâce à la pression militaire et aux éliminations ciblées, le moment est le bon pour un accord qui préservera les intérêts sécuritaires vitaux d’Israël et ramènera les otages à la maison. Le parti Shass vous appelle à ne pas craindre les voix dans la coalition qui s’opposent à l’accord et vous renforce dans la poursuite de votre action responsable pour le rachat des prisonniers qui est de la plus haute importance. Comme nous l’a toujours enseigné notre maître, Maran Harav Ovadia Yossef, zatsal, il faut tout faire pour le rachat des prisonniers”.