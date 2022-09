Pour la première fois, un thon jaune a été aperçu dans les eaux peu profondes du golfe d’Eilat.

Hen Topikyan, le directeur de la réserve de coraux de l’autorité de la nature et des parcs explique: »Il s’agit d’un phénomène inhabituel. Ce poisson vit dans des eaux plus profondes, quelque chose l’a attiré dans cette zone de récifs ».

Le thon jaune est une espèce qui vit principalement dans les océans tropicaux et subtropicaux. Il mesure entre 2.2 et 2.4 mètres de longueur. Ses nageoires sont jaunes et il a des piques jaunes sur son dos d’où son appellation.

Hen Topikyan demande au public de ne pas s’approcher du poisson, de ne pas le déranger et de signaler tout comportement qui sort de l’ordinaire.