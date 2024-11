Un événement rare: des quadruplés sont nés à l’hôpital Maayané Hayeshoua de Bné Brak. Les heureux parents ont accueilli trois filles et un garçon.

On estime qu’une naissance sur un million est une naissance de quadruplés dans le monde et en Israël sur les 180000 naissances par an, un tel événement survient tous les 3 ou 4 ans. De plus, la mère a accouché par césarienne après 32 semaines de grossesse ce qui est aussi en soi un exploit puisqu’en général les grossesses de quadruplés ne tiennent pas aussi longtemps.

Cette grossesse exceptionnelle au terme d’un traitement de fertilité a été suivie de près par les équipes médicales depuis le début et jusqu’à l’heureux dénouement.

Le professeur Menny, directeur du département gynécologique de l’hôpital de Bné Brak a déclaré: ”Nous sommes fiers et heureux d’avoir accompahné la mère dans ce parcours unique. La préparation, l’expérience et le dévouement des équipes médicales ont contribué à parvenir à ce succès. Nous souhaitons à la mère et à sa famille beaucoup de santé et de joie”.