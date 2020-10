Wassel Abou Youssouf, membre du comité exécutif de l’OLP a révélé la prochaine annonce de la création d’une direction commune de toutes les factions « palestiniennes ». Il a parlé de nets progrès dans les négociations entre les différents mouvements. Selon Abou Youssouf, cette direction commune devrait procéder à des élections dans les institutions, notamment la présidence et le parlement et décider d’intensifier la « lutte populaire », une autre demande turque. Pour aller de l’avant, il ne manque plus que l’accord du Hamas et dès qu’il sera officiel, Abou Mazen devrait annoncer des élections.

Les annonces de réconciliation entre les frères ennemis du terrorisme « palestinien » sont légion, mais cette fois-ci, les chefs des factions sont face à une nouvelle donnée régionale avec les accords de normalisation auxquels ils sont farouchement opposés et qui les marginalisent de plus en plus dans le monde arabe.

Derrière ces efforts d’unité « inter-palestinienne » se trouve principalement la Turquie du président Erdogan qui soutient depuis longtemps le Hamas et qui dans sa tentative de devenir un leader régional a pris sur lui de brandir l’étendard de la cause « palestinienne ».

