L’organisation anti-israélienne Shoverim Shetika a publié un post sur sa page Facebook affirmant que 75 « Palestiniens » ont été tués par des Israéliens depuis l’Opération « Gardiens des Murailles » du mois de mai sans que les médias israéliens n’en parlent ! Le post publié n’entre pas dans les détails et laisse volontairement croire qu’il s’agit d’innocentes personnes assassinées froidement et sans raison.

L’organisation Ad Kan a effectué une recherche poussée et il s’avère que la quasi-totalité de ces Arabes ‘palestiniens’ ont été tués alors qu’ils commettaient un attentat contre des civils ou contre des soldats, ou participaient à des émeutes violentes contre les forces de sécurité.

Dans un communiqué, Ad Kan écrit : « Une fois de plus, Shoverim Shetika, trompent la population à des fins politiques en présentant des données incomplètes ou biaisées ». La plupart des ‘Palestiniens’ étaient des terroristes qui se sont attaqués à des soldats ou à des civils, avec des armes à feu, des couteaux ou des voitures-béliers et qui ont été éliminés par nos forces de sécurité. Nous sommes inquiets face à ce qui nous apparaît comme un soutien de plus en plus visible de Shoverim Shetika au narratif ‘palestinien’ mensonger et comme une totale déconnection des réalités. Il y a quelques années déjà nous avions révélé qu’un dirigeant de cette organisation avait déclaré qu’un attentat au couteau contre un soldat n’était du terrorisme ».

Photo Hadas Parush / Flash 90