Jeudi soir, le Premier ministre s’est en pris une nouvelle fois aux médias, non sans raison: « J’ai entendu qu’aucun des trois grands journaux télévisés du soir n’a évoqué le rapport du Contrôleur de l’Etat concernant les suspicions à l’égard de la société qui était dirigée par Benny Gantz. Je savais déjà que ‘quand ce n’est pas Bibi on n’enquête pas’, maintenant je vois que ‘quand ce n’est pas Bibi on n’en parle même pas ».

Il est vrai que le silence total sur cette affaire au lendemain à peine de la publication du rapport du Contrôleur de l’Etat tranche assez singulièrement avec le battage organisé par les médias autour d’affaires bien moins significatives telles que les bouteilles de champagne ou les plateaux-repas.

Photo Tomer Neuberg / Flash 90