L’OCDE a publié son rapport sur l’éducation au sein de ses pays membres et les données concernant Israël montrent une tendance positive.

Il ressort du rapport qu’Israël est l’un des pays les plus instruits de l’organisation. Ainsi, les élèves de primaire étudient 918 heures par an contre 805 pour la moyenne des pays de l’OCDE. Israël est aussi l’un des seuls pays, avec la France, le Mexique et la Hongrie où l’enseignement est obligatoire à partir de 3 ans.

Le pourcentage de diplômés de l’enseignement supérieur est de 50.6% en Israël contre 40.4% en moyenne dans l’OCDE. En Israël, 88% des élèves terminent leur scolarité au lycée contre 81% pour la moyenne de l’OCDE.

Par ailleurs, Israël est l’un des pays où l’enseignement de l’héritage social et spirituel est le plus important. L’accent est mis sur l’expression orale, l’héritage social et spirituel, les mathématiques et les langues étrangères auxquels sont consacrés plus d’heures d’enseignement que dans la moyenne des pays de l’OCDE.

Le ministre de l’Education nationale, Yoav Kisch, a noté ce point et réaffirmé l’importance de l’enseignement de telles matières pour ”la formation de l’identité et de la conscience nationale de chaque élève israélien”. Il a annoncé son intention d’encourager encore ce phénomène.

Concernant le nombre d’enfants par classe, là aussi les données sont positives. Le rapport note qu’il existe une amélioration alors même qu’Israël est le pays de l’OCDE où le nombre d’élèves augmente le plus chaque année.

Le budget consacré à l’éducation en Israël en pourcentage du PIB est parmi les plus élevés de l’OCDE avec 1.2% du PIB consacré à la petite enfance et 5% du PIB pour les enseignements primaire et secondaire.

Le directeur du ministère de l’Education, Meïr Shimoni, s’est félicité des conclusions du rapport qui ”montrent que le système éducatif parvient à surmonter les défis complexes qui se dressent devant lui et qui sont liés aux caractéristiques particulières de l’Etat d’Israël”. Il a affirmé: ”Nous allons continuer sur cette voie afin de réduire encore les écarts restants avec les pays de l’OCDE”.