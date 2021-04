Un rapport détaillé des services des renseignements allemands révèle que l’Iran a développé un programme de fabrication d’armes de destruction massive, au moins jusqu’à la fin 2020 et probablement au-delà de cette date. Selon le rapport, ces armes incluent un arsenal nucléaire militaire et il bat en brèche les affirmations récurrentes des autorités iraniennes quant à un programme nucléaire « exclusivement civil et pacifique ».

Le rapport allemand précise aussi que les missiles balistiques de longue portée que l’Iran continue à développer sont destinés à porter des ogives nucléaires. La question est de savoir si ce rapport qui vient à point nommé aura une quelconque influence sur les pourparlers qui se déroulent à Vienne et sur la volonté de l’Administration Biden de revenir à l’accord de 2015 dont l’inefficacité et la dangerosité sont une nouvelle fois démontrées, comme Israël l’affirme depuis le début et comme l’Administration Trump l’avait décrété.

L’Allemagne de la chancelière Angela Merkel est pourtant le pays le plus fervent au maintien de l’accord et à la réouverture des liens commerciaux avec l’Iran. Cette attitude laxiste allemande est en droite ligne avec l’un des aspects du rapport qui révèle que les Iraniens ont tissé un réseau complexe d’espionnage sur le territoire allemand et tenté d’acquérir des matériaux sensibles auprès d’entreprises allemandes dans le domaine du high-tech. Le rapport conclut que « l’Allemagne est devenue le centre des activités d’espionnage iranien ainsi que de la traque des opposants iraniens à l’étranger » !

Enfin, le rapport indique que la Syrie, la Corée du Nord et le Pakistan ont également tenté d’obtenir des matériaux destinées à la production d’armes de déstruction massive.

Photo AlexAntropov 86 / Flash 90