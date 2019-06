Comme chaque année à Yom Yeroushalaïm, une grande randonnée cycliste est organisée en mémoire d’Itshak Bouaniche hy »d, suivant un parcours allant de Kiryat Arba au quartier Armon Hanatziv à Jérusalem.

Itshak (Philippe) Bouaniche hy »d, ancien élève de Manitou zatsal, habitait à Kiryat Arba. Le vendredi soir 15 novembre 2002, un commando de trois terroristes du Jihad Islamique ouvrait le feu dans une ruelle proche de la « Voie des Fidèles », qu’empruntent les juifs qui se rendent de Kiryat Arba au Caveau des Patriarches. Le bilan fut extrêmement lourd: douze Israéliens tués et quatorze blessés. Parmi les victimes, trois combattants du Na’hal, cinq gardes-frontières et trois membres du groupe de sécurité de Kiryat Arba accourus immédiatement. Parmi eux, deux francophones, Itshak Bouaniche hy »d et Alex Doukhan hy »d.

L’attentat coûta également la vie au colonel Dror Weinberg hy »d, qui fut le plus haut gradé de Tsahal à périr lors de la 2e Intifada.

Photo famille