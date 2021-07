La famille de Destao Bist hy »d l’affirme désespérément depuis le jour de la tragédie et la période durant laquelle s’est déroulé le drame ne laissait aucune place au doute. Mais la police qui laissait encore une place au doute a finalement reconnu après l’interrogatoire de l’un des suspects principaux qui a été retrouvé et arrêté : il ne s’agissait pas d’un accident et le septuagénaire a bel et bien été volontairement renversé par deux jeunes arabes à vélo électrique lors des émeutes pogromistes du mois de mai. Malgré la séquence filmée par les caméras de vidéosurveillance, les terroriste ont circulé librement durant près de six semaines avant que l’un d’eux ne soit appréhendé. Ses complices courent toujours. Jeudi matin, le tribunal de paix de Rishon LeTzion a prononcé le prolongement de la garde à vue du terroriste.

Maître Haïm Bleicher, qui représente la famille au nom de l’organisation ‘Honenou a déclaré à l’issue de la séance du tribunal : « Comme la famille l’affirme depuis le début, la suspicion de meurtre avec préméditation se renforce. Nous espérons que justice sera faite avec les assassins et ceux qui les ont aidés. Il est d’ores et déjà possible de tirer une conclusion : toute action violente d’Arabes envers des Juifs sans raison apparente devrait être considérée en priorité comme un acte terroriste et devrait être traité comme tel. L’assassinat d’un Juif lors des émeutes arabes du mois de mai dans les villes mixtes devrait secouer le Shin Bet et la police afin qu’ils retrouvent au plus vite tous les complices de ce crime ».

Destao Bist hy »d, retraité de l’usine Coca Cola avait été renversé près du grand centre commercial de Ramla. Les terroristes s’étaient enfuis. Il était resté à terre durant plusieurs minutes avant d’être transporté à l’hôpital Shamir-Assaf Harofeh, où il était resté durant deux semaines en état de coma artificiel avant de succomber le 16 juin.

Photo Famille