Rami Lévy est remonté contre le directeur des centres commerciaux BIG qui a décrété cette nuit (dimanche à lundi) d’une grève dans tous les centres BIG du pays.

Les supermarchés Rami Lévy ont tous ouvert ce matin. Comme il l’avait déclaré la dernière fois, Rami Lévy refuse de mêler les affaires et la politique. Mais cette fois, la direction de BIG a décidé de fermer les accès aux parkings des centres commerciaux.

Lévy était interrogé ce matin sur Ynet et il n’a pas mâché ses mots. Il a expliqué que personne ne l’avait informé du fait que les parkings allaient être condamnés. ”Depuis 23h45 hier, quand j’ai lu la décision de grève, j’essaie d’appeler le directeur de BIG, cet insolent ne me répond même pas!”.

Rami Lévy a précisé: ”Nos magasins sont ouverts et resteront ouverts parce que nous servons tous les publics, sans distinction d’origine, de religion ou d’opinion. Ce qu’a fait BIG est interdit: il s’est levé ce matin et a fait fermer les parkings. La manière dont ils se comportent c’est de la dictature! Ils n’ont pas le droit de faire cela. BIG est une société publique, ce n’est pas privé. Tous ceux qui possèdent des actions sont les propriétaires, ils n’ont pas à décider seuls. C’est une dictature! Ils ne sont pas les propriétaires des magasins, ils ne font que leur louer des murs. Nous allons tout faire pour que les parkings ouvrent aujourd’hui. En attendant, nos employés aideront les clients à amener leurs courses jusqu’à leur voiture. Nous ne devons pas mêler politique et affaire, ni politique et armée, quoi qu’il arrive”.