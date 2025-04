Ce matin (jeudi), dans la presse, d’anciens combattants de l’armée de l’air ont publié une lettre appelant à la libération des otages même au prix d’un arrêt des combats dans la Bande de Gaza.

Les signataires estiment que les combats metttent en danger les otages, les soldats et »les civils innocents » et qu’ils ne servent que »des intérêts politiques et personnels » sans permettre d’atteindre aucun des objectifs de guerre.

Parmi les signataires se trouvent deux personnalités phares de la lutte contre le gouvernement en général et Binyamin Netanyahou en particulier: l’ancien chef d’Etat-Major, Dan Haloutz et l’ancien général Nimrod Sheffer.

Tous les signataires ont signé de leur nom complet sauf cinq qui ont signé par des initiales. Cela signifie qu’a priori cette lettre de protestation contre la politique du gouvernement est le fait d’anciens militaires, seuls cinq seraient encore en service actif. Ils devraient être révoqués suivant la ligne édictée par le Chef d’Etat-major, Eyal Zamir.

Le commandant de l’armée de l’air, le général Tomer Bar, avait tenté, il y a quelques jours de freiner la publication de cette lettre, afin d’éviter de retourner à la situation qui a précédé le 7 octobre, lorsque l’armée de l’air s’était distinguée par de nombreux appels aux réservistes à refuser de servir pour protester contre la réforme judiciaire.