Le Premier ministre a annoncé cette nuit (jeudi à vendredi) qu’un quota limité de Musulmans de Judée-Samarie seront autorisés à se rendre sur le Mont du Temple pour la prière du vendredi pendant le mois du Ramadan.

Cette décision a été prise suivant les recommandations des services de sécurité et suivant des critères précis.

Seront autorisés à passer les hommes de plus de 55 ans et les femmes de plus de 50 ans ainsi que les enfants de moins de 12 ans, après enquête sécuritaire.

Par ailleurs, des contrôles de sécurité seront effectués aux points de passage prévus avant leur entrée au-delà de la ligne verte.

»L’Etat d’Israël continuera de garantir la liberté de culte pour toutes les religions et toutes les nations », indique le communiqué du Premier ministre.