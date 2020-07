Des appareils « non identifiés » ont mené une opération au sud de la capitale syrienne Damas. L’agence de presse Sana a annoncé que les avions étaient arrivés par le Golan et que « la DCA syrienne avait intercepté la plupart des des missiles ». Un peu plus tard, la chaîne libanaise Al-Mayadeen indiquait que sept soldats syriens avaient été blessés. Selon certaines informations, l’opération menée près de l’aéroport de Damas a visé des systèmes de défense antiaérienne qui venaient d’arriver d’Iran. Dans le cadre du nouvel accord de coopération militaire signé récemment entre l’Iran et la Syrie, Téhéran s’engageait notamment à améliorer le dispositif syrien de défense antiaérienne.

Photo Ofer Zidon / Flash 90