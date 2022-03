Hier (lundi), l’agence de presse gouvernementale syrien rapportait une attaque aérienne sur des objectifs militaires près de Damas, qu’elle a attribuée à Israël. L’attaque a fait deux morts et a causé des dégâts matériels. Il s’agit du 7e raid israélien en Syrie depuis le début de l’année.

Aujourd’hui, les médias iraniens révèlent que les deux victimes sont des officiers iraniens. On apprend aussi que six autres personnes, soutenues par l’Iran, ont été blesées lors du raid.

Les autorités iraniennes ont promis de venger la mort de leurs soldats. En Israël, on prend ces menaces au sérieux et l’on envisage des tirs de roquette sur le nord du pays. Les forces militaires à la frontière syrienne sont en état d’alerte et le dôme de fer a été préparé pour parer à tout tir venant de Syrie.