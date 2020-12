La compagnie Rafael Advanced Defense Systems Ltd, l’un des fleurons de l’industrie militaire israélienne a présenté récemment ses nouveaux produits qui aideront énormément les armées de terre dans le champ de bataille du futur qui deviendra multidimensionnel. Parmi les nouveautés, des mini drones destinés au combat en zones habitée ainsi que des robots en forme de chiens qui pourront scanner des bâtiments et détecter tout obstacle humain ou matériel qui s’y trouve. L’un des systèmes s’appelle I.T.R (identification automatique de cible), qui équipera les drones, les tanks et d’autres blindés et qui fournira en temps réel aux soldats les différentes catégories de menaces qui lui font ordre dans un espace donné, en les classant par ordre de danger. Les produits développés par Rafael sont notamment basés sur l’intelligence artificielle dans laquelle cette compagnie est l’un des leaders mondiaux.

Le Pdg de Rafael Ltd, Yoav Ha Even souligne que ces produits développés par sa compagnie pour la lutte antiterroriste n’ont pas d’équivalent actuellement dans le monde et seront on seulement utiles dans les bâtiments mais aussi dans des infrastructures souterraines. Il rappelle que lorsque Tsahal se trouve devant un bâtiment suspect il y a trois options : le bombarder depuis les airs, y faire entrer des soldats ou utiliser la technologie développée par Rafael Ltd qui fait écrouler le bâtiment sans provoquer de dommages collatéraux. Personne n’oublié les treize soldats de Tsahal qui ont péri dans un bâtiment piégé à Jenine lors de l’Opération Remparts uniquement parce que Tsahal n’a pas voulu le bombarder depuis les airs de crainte de faire des victimes collatérales.

Vidéos :

Photo Rafael Ltd