L’armée de l’air des Philippines a acheté à Israël trois batteries de défense antiaérienne de type « Spyder ». Cette arme très performante est produite par les industries militaires Rafael Ltd. Le contrat se monte à 141 millions de dollars et il se peut que le premier envoi de pièces se fasse encore en 2020. L’armée de l’air des Philippines veut améliorer le dispositif de défense de ses bases aériennes. Dans cette transaction, Rafael Ltd a été préféré à des compagnies d’Allemagne, de Corée du Sud, de Russie, d’Inde et d’autres pays.

Le système de défense antiaérienne « Spyder » a été récemment acquis par l’armée tchèque.

Photo Rafael Ltd.