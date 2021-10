Pour la première fois depuis la formation du gouvernement Benett, un député fournit une date pour de nouvelle élections si les exigences de son parti ne sont pas satisfaites. Waldi Taha, président de la commission de l’Intérieur a averti que le gouvernement tombera et de nouvelles élections auront lieu le 14 novembre si tous les engagements envers le parti Ra’am ne sont pas honorés. Il a donné pour exemple la ministre de l’Intérieur Ayelet Shaked qui tarde à appliquer ses promesses concernant la loi de Citoyenneté. « Nous irons aux urnes, et tous les partenaires de la coalition le savent » à souligné le député et a conclu : « Nous sommes entrés dans la coalition afin de faire avancer les dossiers importants pour la société arabe, en tant qu’associés et influents. S’ils ne sont pas poussés en avant, nous irons aux élections. Nous ne sommes pas venus pour couronner des gens sans obtenir des acquis prodigieux ».

Photo Hadas Parush / Flash 90