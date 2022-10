Le parti Ra’am, qui dans tous les sondages est comptabilisé dans le camp de Lapid ou Gantz, a posé ses conditions à une entrée dans la prochaine coalition.

La première a été énoncée cette semaine par le député Mazen Ghanaïm, lors d’une rencontre électorale en Galilée: »Si, avec l’aide d’Allah, le public arabe a l’opportunité de décider qui sera le Premier ministre, notre première condition sera de décidé de l’identité du ministre de l’Intérieur. En effet, la plupart de nos problèmes en tant qu’arabes dans ce pays se situent au niveau du ministère de l’Intérieur ».

Hier, lors d’un autre meeting, le chef du parti Ra’am, Mansour Abbas, a ajouté comme condition, l’engagement de prévoir un véritable plan d’action en faveur de la population arabe des villes mixtes en Israël. »Notre boussole c’est l’intérêt de la société arabe, nous savons ce que nous voulons et nous savons comment obtenir ce que nous voulons ».

Dans les récents sondages, aussi bien Ra’am que le second parti arabe dans la course – Hadash-Ta’al – se situent proches du seuil d’éligibilité. Le taux de participation des électeurs arabes, traditionnellement bas, ne devrait pas être plus élevé cette fois, d’où l’inquiétude des leaders politiques de ce secteur de la population.

Le Premier ministre Lapid est lui aussi préoccupé par ce désintérêt des Arabes pour les élections, car il comprend qu’il a besoin d’eux pour pouvoir espérer former une coalition. Hier, il a effectué une longue visite à Nazareth et il concentre beaucoup de ses efforts à encourager les Arabes à aller voter.

Ni les conditions posées par Ra’am, ni le fait que les députés du parti Hadash aient affiché hier leur soutien aux terroristes éliminés à Naplouse, ne semblent faire reculer Lapid dans sa volonté de séduire l’électorat arabe, et ainsi de renforcer ces partis anti-sionistes.