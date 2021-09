Qui aurait cru un jour qu’Avigdor Lieberman se plierait aux menaces d’un parti arabe, lui dont le slogan fut en d’autres temps : « pas de loyauté, pas de citoyenneté ». Mais la volonté de maintenir coûte que coûte (dans les deux sens du terme) ce gouvernement, le ministre des Finances est en train de se contorsionner pour satisfaire les revendications du parti Ra’am.

La chaîne ‘Hadashot 12 a annoncé dimanche soir que le parti de Mansour Abbas accentue ses pressions sur le gouvernement et menace de plus en plus ouvertement de voter contre le budget lorsqu’il sera présenté en 2e et 3e lectures à la Knesset, dans un mois et demi. « De nouvelles élections sont une option de plus en plus réaliste » a déclaré Walid Taha, président de la commission de l’Intérieur.

Le ministre des Finances a bien compris le message et selon la chaîne ‘Hadashot 13, Avigdor Lieberman se démène pour accorder au parti Ra’am une partie de ce qu’il demande et a donné instruction aux fonctionnaires de son ministère de faire le maximum pour cela afin de permettre au budget de passer et éviter la chute du gouvernement. En d’autres circonstances et face à d’autres publics, Lieberman aurait parlé « d’odieux chantage ».

Mais les exigences de Ra’am ne sont pas seulement financières. Le parti des Frères Musulmans exige aussi une réforme de la législation de la construction afin de mettre fin aux démolitions de maisons illégalement construites dans les secteurs arabe et bédouin.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90