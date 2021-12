Depuis les révélations d’Ayala Hasson sur les liens entre l’association « 48 », liée au parti Ra’am, et le Hamas, les dirigeants du parti islamique membre de la coalition ont tenté de faire diversion et nier tout lien avec l’organisation terroriste. Mais c’était sans compter avec la pugnacité, la détermination et le professionnalisme de la journaliste. Hasson a diffusé une vidéo dans laquelle on voit le président de l’association « 48 », Razi Issa, qui figurait sur la liste de Ra’am lors des dernières campagnes électorale, dresser l’éloge de « sheikh shahid Ahmad Yassine » fondateur du Hamas, démontrant une fois de plus, s’il en était nécessaire, les liens idéologiques et politiques entre Ra’am et l’organisation terroriste.

Photo David Cohen / Flash 90